Свыше 16 тыс. дворников задействовали в уборке снега в Подмосковье

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Около трети месячной нормы осадков выпало в Московской области за сутки. В уборке снега задействованы более 16,6 тыс. дворников и около 1,4 единиц спецтехники, сообщила в среду пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"На данный момент в уборке дворов и общественных территорий задействовано более 16,7 тыс. дворников и 1,4 тыс. единиц спецтехники. Основные силы брошены на очистку выходов из подъездов, тротуаров вдоль домов и к остановкам общественного транспорта. С 6 утра проводим очистку от снега с последующей обработкой противогололедными материалами", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

По данным министерства, к настоящему времени от снега очистили и обработали противогололедными материалами более 10 млн кв. м территории.