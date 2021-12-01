Совфед разрешил экипажам применять против авиадебоширов средства сдерживания

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который позволяет экипажам самолетов использовать против авиадебоширов специальные средства сдерживания.

В Воздушном кодексе РФ теперь появится норма, согласно которой командир воздушного судна сможет отдать членам экипажа распоряжение "применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна". Такое же распоряжение можно будет отдать и сотрудникам службы авиационной безопасности авиационного предприятия.

Перечень средств сдерживания, порядок действий членов экипажа будет утверждать правительство. Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.