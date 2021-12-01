Организаторам концерта L’One в MMD в Москве грозит штраф до 1 млн рублей

МОСКВА, 1 декабря./ТАСС/ Организаторов концерта рэпера L’One, который прошел на площадке Music Media Dome (MMD), могут оштрафовать на сумму до 1 млн рублей за нарушение антикоронавирусных мер. Об этом в среду сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

"В ходе ежедневных контрольных мероприятий сотрудниками ОАТИ выявлены факты массовых нарушений санитарно-эпидемиологических требований на площадке Music Media Dome во время проведения концерта исполнителя L’One, на котором присутствовало более 500 человек. Посетителями концерта были грубо нарушены требования социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты. Организаторы концерта будут вызваны в инспекцию", - отметил Романов.

За указанные нарушения организаторам концерта могут выписать штраф в размере 300 тыс. рублей. Эта сумма увеличится до 1 млн рублей, если будет установлен факт причинения вреда здоровью людей.

В июне 2021 года заведению уже грозил штраф до 1 млн рублей либо закрытие на 90 дней за нарушения антикоронавирусных мер на концерте дуэта HAMMALI & NAVAI.

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