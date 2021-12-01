Названы регионы с самой высокой заболеваемостью ВИЧ

"У нас наиболее поражены регионы Урал, Поволжье, Сибирь, Санкт-Петербург с областью. Ну и не очень ясная ситуация в Москве, потому что цифры обычно дают по людям, имеющим регистрацию в городе, а вот здесь очень много людей без регистрации с ВИЧ инфекцией. Поэтому здесь тоже не очень благополучная ситуация", - сказал он на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИД.

По словам эксперта, порядка 54 тыс. новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека выявлены в России только с начала 2021 года. "У нас все время прибывает число новых случаев ВИЧ-инфекции. С начала этого года 54 тыс. новых случаев выявили, где-то 23 тыс. человек умерли за этот период. Значит на 30 тыс. случаев <…> число зарегистрированных только ВИЧ-позитивных россиян выросло", - рассказал он.

Всего за весь период наблюдения в России выявлены более 1,5 млн случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Более 400 тыс. человек умерли. "У нас за 35 лет наблюдений - это с момента выявления первого случая - а вообще мы на антитела обследуем людей уже 37 лет в массовом порядке, вот за весь этот период было выявлено 1 млн 546 тыс. россиян, инфицированных ВИЧ. Но этот период очень большой, за это время 413 тыс. из этих людей умерли. Поэтому сейчас у нас больше одного миллиона, 1 млн 132 тыс. - это люди, о которых мы знаем, что у них антитела к вирусу иммунодефицита, что является доказательством того, что они заражены ВИЧ", - пояснил Покровский.

Порядка 70% заражений происходит половым путем, добавил эксперт. Большая часть заражений приходится на возраст от 30 до 40 лет, когда до 4% мужчин и порядка 2% женщин уже инфицированы ВИЧ. "Как видите, риск встретить такого партнера очень высок", - отметил специалист.

Покровский также подчеркнул, что при этом в мире есть группа людей, абсолютно не восприимчивых к вирусу. "Выявили группу людей - особенно много на севере Европы, России тоже - там примерно 1% людей, не восприимчивых к ВИЧ, потому что есть особый ген невосприимчивости. Сейчас идет работа над тем, нельзя ли этот ген как-то пересаживать больным, чтобы они выздоравливали. А может и даже всем пересаживать, чтобы не заражались ВИЧ-инфекцией. Есть такие гипотезы", - заключил он.