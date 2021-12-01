Таиланд отказался от замены ПЦР-тестов на антигенные из-за омикрон-штамма коронавируса

БАНГКОК, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Таиланда отказались от идеи заменить с 1 декабря ПЦР-тесты на антигенные для полностью привитых путешественников из-за омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщил в среду на брифинге заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел королевства Натапану Нопакун.

По его словам, "кабинет министров принял решение обязать всех людей, прибывающих в Таиланд по упрощенной схеме Test and Go, [действующей для привитых пассажиров из стран и территорий с низким уровнем распространения коронавируса] сдавать ПЦР-тесты". "Данная инициатива принята в качестве меры предосторожности из-за появления омикрон-штамма коронавируса", - пояснил он.

26 ноября власти Таиланда заявили о планах заменить с 1 декабря ПЦР-тесты на антигенные. "Данное решение было изменено [из-за омикрон-штамма]", - констатировал Нопакун. Министерство здравоохранения заверило, что используемые ПЦР-тесты подходят для выявления омикрон-штамма, продолжил он. "В Таиланде с 1 ноября, когда состоялось открытие страны, пока не было выявлено ни одного случая омикрон-штамма коронавируса", - отметил Нопакун.

Вместе с тем представитель МИД напомнил, что с 1 декабря путешественники, которые воспользуются туристической программой, более известной как "песочница", могут находиться на территории ее прохождения на два дня меньше. "Необходимо быть в переделах "песочницы" только пять дней, а не семь, как было раньше, - уточнил он. - Время прохождения карантина для полностью привитых путешественников также сокращено до пяти дней, для невакцинированных период изоляции составляет 10 дней".

В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В среду Минздрав информировал о 4,8 тыс. заразившихся и 43 умерших за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 2,12 млн, вылечились более 2,02 млн человек, умерли 20,8 тыс. пациентов. К настоящему времени в стране полностью вакцинированы более 41,4 млн человек.