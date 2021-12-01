Агутин: тяжело, когда уходят такие носители истины, как Градский

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Музыканты Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Сергей Мазаев, Леонид Агутин, Григорий Лепс, Пелагея, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и многие другие пришли в среду проститься с Александром Градским. Гражданская панихида проходит в театре "Градский холл" в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Вот я сейчас стою и будто слышу его голос: "Чего стоишь? Поезжай по своим делам", - поделился Агутин. - Тяжело, когда старшие уходят, люди, которые являются истиной, которым можно позвонить".

Музыкант рассказал, что часто общался со старшим коллегой не только в рамках телепроекта "Голос". "Под конец [он] часто начал хвалить. Я еще подумал: не к добру. Обычно у него было: "Сделал хорошо, но не расслабляйся", - вспомнил он.

"Это отцы нашей деятельности, которой я занимаюсь всю свою жизнь, - сказал Мазаев. - Градский был очень добрым человеком, несмотря на всю свою резкость. Он был человеком с огромным сердцем, помогал. Мы осиротели".

За полтора часа панихиды цветы к гробу Градского уже возложили более 250 поклонников. Они стали выстраиваться у здания театра заранее, и очередь не сокращается, несмотря на то, что на гражданскую панихиду отведено два часа. После этого траурная процессия двинется на Ваганьковское кладбище столицы.

Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни.