Крупнейшая партия вакцины "Спутник Лайт" поступила в Свердловскую область

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Самая крупная партия вакцины "Спутник Лайт" из 162 тыс. доз поступила в Свердловскую область. В ближайшее время препарат будет распределен между медицинскими организациями, сообщил в среду на своей странице в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

"В Свердловскую область поступила самая крупная партия "Спутника Лайт". 162 000 доз доставлены на склад "Фармации" и будут распределены по региону. За все время к нам поступило уже более 2,5 млн доз вакцины от COVID-19. Прививочная кампания идет активно", - написал глава региона.

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева добавила журналистам, что всего в регионе есть около полумиллиона доз всех вакцин.

В Свердловской области с конца сентября начался подъем заболеваемости COVID-19, в пиковый день был обновлен максимум случаев заражений за всю пандемию - 749, однако в последние дни заболеваемость стала падать. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 179 269 случаев заражения, выздоровели 156 824 человека, умерли 8 429. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в Свердловской области составляет 46,4%.