В Совфеде установят "Елку желаний"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре предложил установить в верхней палате парламента "Елку желаний", на которую повесят не менее двух шаров с желаниями детей-сирот и тяжелобольных детей от каждого региона. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала это предложение.

"Совет Федерации присоединился к проекту в 2020 году, наша елка была виртуальной. От нашего комитета предлагаем в этом году установить елку желаний в Совете Федерации. Вместе с организаторами проекта проработаем, чтобы не менее двух шаров от каждого региона были на этой елке", - сказала член комитета по науке, образованию и культуре Римма Галушина.

Она отметила, что снять шары и исполнить желания детей смогут не только сенаторы, но и сотрудники аппарата или гости палаты. При этом участие в проекте будет добровольным, подчеркнула сенатор. "В случае вашего согласия планируем начать снимать шары с пожеланиями детей 13, 14 и 15 декабря", - проинформировала Галушина.

Спикер Совфеда назвала эту акцию очень благородной и попросила всех сенаторов активно к ней подключиться. "В прошлом году она прошла виртуально, но очень эффективно. Практически каждый сенатор принял в этом участие, сделал подарки для детей своего региона, реализовал мечту детишек. Поэтому мы такую работу организуем", - сказала Матвиенко.

Всероссийская предновогодняя акция "Елка желаний" стартовала 15 ноября. Желания могут отправлять дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 3 до 17 лет, дети с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 17 лет и взрослые от 60 лет и старше. Также участие в акции могут принять дети от 3 до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от 3 до 17 лет и взрослые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

Проект входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.