Уровень воды в озере Байкал нормализовался после повышения с мая 2021 года

ИРКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Уровень воды в озере Байкал, превышавший норму в связи с повышенным притоком в 2021 году, опустился ниже критической отметки, которая составляет 457 м. Об этом сообщила в среду пресс-служба Росводресурсов.

В этом году в связи с повышенным притоком в Байкал по решению Росводресурсов увеличивали расход воды на ГЭС Ангарского каскада. На Иркутской ГЭС, которая находится ближе всего к озеру, максимальный расход составлял 3 600 куб. м в секунду. Это приводило к подтоплениям в Иркутске. В октябре расходы снизили, сейчас для Иркутской ГЭС установлен обычный диапазон 2 400 - 2 500 куб. м в секунду.

"Байкал опустился до отметки нормального подпорного уровня. <…> Высокая водность в бассейне озера отмечается с мая 2021 года. Фактический приток в июле, по данным Росгидромета, составил 148% нормы, в августе - 135%, в сентябре - 155%, в октябре -195% и стал наибольшим за весь период наблюдений", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, уровень воды продолжает опускаться и на сегодня составляет 456,98 м.

С 2020 года Иркутская область находится в многоводном периоде. По словам ученых, пока нет достаточных данных, чтобы говорить, сколько лет он продлится, но они отмечают, что многоводные и маловодные периоды сменяют друг друга, а во время большой воды экстремально высокие уровни рек и Байкала наблюдаются не каждый год.