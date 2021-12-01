Более 30 тыс. куб. м снега утилизировали в Санкт-Петербурге за прошедшие сутки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Снегоплавильные и снегоприемные пункты предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга" приняли и утилизировали за прошедшие сутки более 32 тыс. куб. м снега. Об этом сообщили в среду в пресс-службе предприятия.

"Такой объем - рекордное значение для ноября за всю историю работы снежных пунктов. К сезону 2021-2022 петербургский водоканал подготовил 18 пунктов, из них 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных. Общая производительность всех объектов составляет 101,5 тыс. кубометров снега в сутки", - говорится в сообщении.

С начала зимнего сезона на пунктах утилизировано почти 42 тыс. куб. м снега. Первый грузовик привез снег на пункт 24 ноября.

Ранее главный синоптик города Александр Колесов сообщал ТАСС, что высота снежного покрова в городе к утру среды достигла 19 см. Обильные осадки в виде снега Петербургу обеспечил циклон "Бенедикт". Накануне на дневную уборку проезжей части и тротуаров выходили более тысячи единиц техники и почти 1,2 тыс. работников ручного труда дорожных предприятий.