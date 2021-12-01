Эксперт заявил об отсутствии доказательств взаимосвязи нового штамма коронавируса и ВИЧ

"Изначально была версия, что этот штамм возник в организме больного иммунодефицитом человека, он долго циркулировал в организме этого человека и поэтому мутировал. Но это могло произойти и по-другому: мутация произошла у одного человека, от него заразился следующий, там тоже произошла мутация. И в результате накопилось много. Почему связали этот штамм с ВИЧ - потому что он появился в Южной Африке. А там очень много ВИЧ-инфицированных людей, где-то около 20%. Поэтому ассоциации и связь между этим новым штаммом и ВИЧ-инфекцией возникла в головах. Но никаких доказательств нет. И что самое главное, с этим штаммом коронавируса ВИЧ не передается. Потому что были уже и такие вопросы", - сказал он на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Покровский также напомнил, что, если у человека с ВИЧ уже произошло нарушение иммунитета, то коронавирус для него опаснее, чем для обычного человека. "Здесь важную роль играет также, получает он специальное лечение или не получает. Если получает - то риск, конечно, меньше. В общем, все это связано в основном со степенью иммунодефицита", - подчеркнул он.