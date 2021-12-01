В Саудовской Аравии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

ТАСС, 1 декабря. Власти Саудовской Аравии выявили в стране первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщило в среду Саудовское агентство печати со ссылкой на Минздрав страны.

По его информации, омикрон-штамм выявлен у мужчины, который прибыл из североафриканской страны. В настоящее время мужчина изолирован.

Ранее власти Саудовской Аравии объявили о приостановке авиасообщения с ЮАР, Намибией, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбик, Лесото и Эсватини из-за распространения в указанном регионе нового штамма коронавирусной инфекции.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Саудовской Аравии с населением 34,2 млн человек с начала пандемии зарегистрировано 549 752 случая вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, 8 836 пациентов умерли от последствий заражения. Всего на текущий момент в королевстве введено 47 449 878 доз прививок от коронавируса.