Трутнев дал старт всероссийской олимпиаде "Ближе к Дальнему"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев дал старт V Всероссийской метапредметной олимпиаде "Ближе к Дальнему", передает корреспондент ТАСС.

"Сегодняшняя олимпиада посвящена Дальнему Востоку. <…> Для кого-то Дальний Восток - это <...> неизведанный край, для кого-то это вулканы и гейзеры Камчатки, тайга Хабаровского края, океан Приморья, стужа Чукотки и Якутии, <…> но для многих людей слова "Дальний Восток" сегодня, прежде всего, сочетаются со словом "развитие". Хочу пожелать вам, чтобы сегодня вы подумали о Дальнем Востоке как о возможном будущем, как о возможном пути и возможности найти свое место в жизни", - сказал Трутнев.

Олимпиада "Ближе к Дальнему" знакомит участников с особенностями регионов Дальнего Востока - историей освоения и развития территории, культурным наследием, природным потенциалом. Ее первый тур проводится в онлайн-формате на платформе Учи.ру, участие в нем могут принять школьники с 6 по 11 классы, второй этап, отборочный, также пройдет в режиме онлайн для 8-11 классов. Победители отборочного этапа (10 и 11 классы) будут приглашены на третий, очный этап олимпиады, который пройдет во Владивостоке на базе Дальневосточного федерального университета. Победители смогут получить до 10 дополнительных баллов в учете индивидуальных достижений при поступлении в вузы-партнеры олимпиады.