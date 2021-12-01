Власти Екатеринбурга из-за гололеда увеличили число уборочной техники на улицах на 20%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга почти на 20% по сравнению с предыдущими сутками увеличили количество уборочной техники для устранения гололеда на улицах города после ледяного дождя. К работам привлекли 184 единицы техники и 369 рабочих, сообщили в среду в пресс-службе мэрии.

Дорожная обстановка в Екатеринбурге осложнилась в связи с образованием гололеда после ледяного дождя, который прошел в ночь на 1 декабря. Пешеходы столкнулись со сложностью передвижения, автомобилисты - с затрудненным движением на дорогах и пробками.

"Для борьбы с гололедом сегодня днем, 1 декабря, будет задействовано 369 рабочих и 184 единицы спецтехники", - говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что при помощи спецтехники рабочие будут счищать образовавшуюся ледяную корку, а затем посыпать проблемные участки фракционным песком по всей ширине. Масштабная борьба со снегом и гололедом продолжится как в центральной части, так и на удаленных территориях уральской столицы.

Накануне днем для уборки улиц было задействовано 364 рабочих и 154 единицы спецтехники.