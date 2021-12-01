Путин поприветствовал участников мероприятий к 125-летию со дня рождения Георгия Жукова

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям торжественных мероприятий, посвященных 125-летию со дня рождения советского полководца Георгия Жукова. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Юбилей этого выдающегося военного и государственного деятеля большое, знаковое событие не только для его земляков, жителей Калужской области, но и для всей страны. Георгий Константинович Жуков был прославленным полководцем, личностью поистине исторического масштаба. Он всецело посвятил себя служению Родине, прошел героический ратный путь от рядового Первой мировой до маршала Победы", - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что его стратегический талант, умение в сложных ситуациях принимать грамотные, оперативные решения во многом определили итоги ключевых, переломных сражений Великой Отечественной войны. Он также отметил, что проведение нынешних торжеств - это важная и востребованная инициатива, свидетельствующая об интересе людей разных поколений к отечественной истории.

"И конечно, юбилейные мероприятия призваны содействовать сбережению народной памяти о маршале Советского Союза Георгии Константиновиче Жукове и его огромном вкладе в Великую Победу", - добавил он.

Георгий Жуков - советский полководец, маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов Победы, множества других советских и иностранных орденов и медалей. С 1948 по 1953 годы занимал должность командующего войсками Уральского военного округа, проживал в Свердловске (ныне Екатеринбург).