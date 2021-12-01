В Тюменской области ввели обязательную вакцинацию для работников ЖКХ, культуры и СМИ

ТЮМЕНЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Обязательная вакцинация для сотрудников жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и культуры, а также представителей СМИ введена в Тюменской области. Полностью привиться они должны до 14 января 2022 года, говорится опубликованном в среду сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

"Расширен список граждан, подлежащих обязательной вакцинации. Теперь поставить прививку нужно людям, работающим в сфере культуры, конгрессной, выставочной деятельности, организации спортивных, зрелищных, развлекательных мероприятий, в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, услуг по управлению многоквартирными домами. Обязательная вакцинация коснется работников детских развивающих и развлекательных центров, детских игровых комнат, работников туристических агентств, охранных предприятий и средств массовой информации. <...> Работодатели должны организовать проведение профилактических прививок <…> вторым компонентом вакцины в срок до 14 января 2022 года", - говорится в сообщении.

В тексте уточняется, что первым компонентом лица из данных категорий должны привиться до 24 декабря. Если представитель указанных в постановлении категорий не вакцинировался в указанные сроки, он будет отстранен от работы. Людей с противопоказаниями предписано перевести на дистанционный режим работы. Требования об обязательной вакцинации не распространяются на переболевших ковидом в последние полгода.

В Тюменской области, по данным сайта стопкоронавирус.рф, за пандемию выявлен 81 191 случай коронавируса, выздоровело 63 159 человека, умерло 2 884 человека. Коллективный иммунитет составляет 59,3%.