Электроснабжение в 22 районах Тульской области полностью восстановили

ТУЛА, 1 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение более 100 населенных пунктов в 22 районах Тульской области, нарушенное 30 ноября из-за сильного ветра с порывами около 20 м/с, полностью восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в среду.

"В результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных условий на территории Тульской области зафиксированы нарушения электроснабжения. На данный момент отключенное электроснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.

Сильный ветер, порывы которого ночью и днем 30 ноября превышали 20 м/с, нарушил электроснабжение суммарно более 15 тыс. домов различной этажности в 100 населенных пунктах 22 районов Тульской области. Было зарегистрировано падение 120 деревьев, повреждено 10 автомобилей в четырех муниципальных образованиях. В результате падения дерева на автомобиль пострадал один человек, помощь оказана на месте. Произошло повреждение кровли здания Тульского областного детского многопрофильного санатория "Иншинка" в Узловском районе.

Для ликвидации последствий прохождения циклона привлечена группировка сил и средств в количестве более 2 200 человек и 890 единиц техники.