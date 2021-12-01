В горах "Розы Хутор" начали делать искусственный снег для формирования покрова

СОЧИ, 1 декабря. /ТАСС/. Систему искусственного оснежения запустили на курорте "Роза Хутор" в Сочи в преддверии зимнего сезона - 20 снегогенераторов работают на курорте, чтобы сформировать снежный покров, сообщил ТАСС заместитель генерального директора по эксплуатации курорта Сергей Чернов.

"Мы стараемся использовать все возможности для формирования снежного покрова, сейчас продолжается производство снега на отметках 1 900 - 1 600 м. Официальный старт зимнего сезона намечен на 17 декабря, но, если позволят погодные условия, мы будем готовы открыть часть трасс для тестового катания и раньше", - сказал он.

Благодаря тому, что в горах Сочи установились отрицательные температуры, на отметке 1 600 м над уровнем моря и выше смогли запустить 20 снегогенераторов. За несколько часов было произведено почти 1,5 тыс. кубометров снега. Это обеспечит дополнительное оснежение склонов.

"По данным противолавинной службы "Роза Хутор", температурный режим сейчас стабильный и не ожидается его повышения. Таким образом в ближайшее время прогноз погоды благоволит к продолжению заготовки снега", - пояснили в пресс-службе.

Искусственный снег имеет более плотную текстуру, не тает и позволяет сохранить склоны в хорошем состоянии. Система искусственного оснежения трасс на курорте "Роза Хутор" считается крупнейшей в Европе, она включает в себя два искусственных озера, 404 снегогенератора. Система позволяет оснежить более 100 гектар площади и обеспечивает продолжительность сезона катания до 140 дней в году.

"Роза хутор" - крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Горнолыжные трассы общей протяженностью 105 км спроектированы лучшими мировыми экспертами. Гостям предлагают более 100 км пеших троп и более 10 разнообразных маршрутов.