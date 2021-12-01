Губернатор Краснодарского края считает, что система QR-кодов позволяет избежать локдауна

КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. Введенная в Краснодарском крае система QR-кодов позволяет сбалансировать интересы жителей региона и обеспечить бизнес возможностью работать, что сохраняет стабильной экономику региона в условиях пандемии. Об этом сообщил в ходе прямой линии с жителями губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в среду.

"Я сбалансировал интересы и людей, которые вакцинировались, и бизнеса, который продолжает работать. Это единственный путь сохранить экономику и подтолкнуть жителей края вакцинироваться. Мы не можем испытывать бизнес малый и средний на прочность", - сказал глава региона.

Он отметил, что система QR-кодов позволяет избежать локдауна, который действовал в крае в 2020 году. По словам Кондратьева, локдаун привел к тому, что в 2020 году просели некоторые отрасли экономики. При этом губернатор Краснодарского края добавил, что в 2021 году в регионе фиксируют серьезный скачок экономики по сравнению с 2019 годом, который считался одним из успешных. Так, по словам Кондратьева, рост экономики региона достигает 104,2%, по прогнозам, внутренний региональный продукт по итогам 2021 года впервые за всю историю региона превысит 3 трлн рублей.

"В условиях пандемии мы не только сохраняем стабильность, но еще и имеем развитие", - резюмировал Кондратьев.

В Краснодарском крае действует режим повышенной готовности, QR-коды необходимы для посещения объектов розничной торговли (за исключением тех, где продается продукция первой необходимости), кинотеатров, театров, спортивных, массовых и деловых мероприятий, бассейнов, фитнес-клубов, предприятий сферы бытовых услуг, торгово-развлекательных комплексов и центров, в том числе многофункциональных. Также продолжает действовать запрет на заселение в отели невакцинированных или не переболевших коронавирусом постояльцев. Кроме того, в регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.

Глава Краснодарского края 1 декабря впервые проводит прямую линию, где отвечает на вопросы жителей региона. Всего к началу линии было собрано более 15 тыс. вопросов и обращений.