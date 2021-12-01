Минобрнауки до конца года пересмотрит перечни специальностей высшего образования

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Минобрнауки планирует утвердить до конца 2021 года актуализированные перечни специальностей высшего образования, обучение по которым начнется с 2024 года, сообщается на сайте министерства в среду.

"В Минобрнауки России представили проект перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования. Проект перечней планируется утвердить до конца 2021 года. Подготовка специалистов по ним начнется с 2024 года", - сказано в сообщении.

Проектом вводятся новые области образования, такие как искусственный интеллект, летательные аппараты, синтетическая биология. Кроме того, предполагается создание специальных условий, которые позволят студентам сменить специальность в ходе учебы и сформировать индивидуальную образовательную траекторию.

Отмечается, что актуализированные перечни позволят обеспечить комплексную подготовку кадров в новых и перспективных областях профессиональной деятельности, в том числе в рамках реализации национальных и федеральных проектов, приоритетных программ страны.

Работа по пересмотру проводится по поручению президента.