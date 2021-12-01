Три Ил-76 с гражданами России, стран ОДКБ и афганскими студентами вылетели из Кабула

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Три российских самолета Ил-76, на борту которых находятся граждане России, Киргизии, а также афганские студенты, вылетели из Кабула. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

"Три самолета военно-транспортной авиации, доставивших гуманитарный груз в аэропорт Кабула, закончили посадку эвакуируемых граждан и вылетели из Афганистана", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что на борту самолетов Ил-76 находятся 214 граждан Российской Федерации, Киргизии и афганских студентов, проходящих обучения в вузах России. "Эвакуируемых граждан самолеты Минобороны России доставят на подмосковный аэродром Чкаловский", - добавили в Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что самолеты совершат две дозаправки - на аэродромах Гиссар (Таджикистан) и Кант (Киргизская Республика).