Институт МЧС в 2021 году подготовил 18 прогнозов для запусков с космодромов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России подготовил в 2021 году 18 прогнозов для запусков с космодромов Байконур и Восточный, говорится в сообщении на сайте института.

"Большую роль при запуске космических кораблей с космодромов Байконур и Восточный играют разрабатываемые учеными института прогнозы чрезвычайных ситуаций. В 2021 году было подготовлено 18 космических прогнозов, в декабре ученым предстоит сопроводить таким образом еще четыре запуска", - говорится в сообщении.

Институт начал работу 1 декабря 1976 года как ВНИИ Гражданской обороны в системе Министерства обороны СССР. Первоначально он разрабатывал технологии, специальные средства и меры по защите мирного населения в случае ядерной войны. В 1986 году в связи с крупными ЧС перед институтом поставили вопросы защиты людей, а в 1996 году ВНИИ перешел в ведение МЧС России, после чего перечень его работы расширился. Круглосуточно институт составляет прогнозы возможных чрезвычайных ситуаций, ежегодно готовится около 700 прогнозов. При этом по техногенным ЧС они оправдываются на 90%, по природным - на 88%.

ВНИИ ГОЧС стал родоначальником беспилотной авиации в МЧС России. На вооружении ведомства стоит комплекс с авиационными судами самолетного и вертолетного типов, а также универсальная система управления ими. Еще одной разработкой пользуются как в РФ, так и за рубежом - это комплексы "Струна" и "Стрела" для обследования зданий после взрывов и землетрясений. Кроме того, в стенах института разработано аварийно-спасательное оборудование, созданы полевые лагеря вместимостью до 1 000 человек для размещения людей при ЧС, пишутся теоретические научные труды по анализу и управлению рисками при ЧС, методики и стандарты. В настоящее время институт занимается их реализацией, в том числе и на международном уровне.

К 45-летию института президент России Владимир Путин выразил коллективу ВНИИ ГОЧС благодарность "за высокие результаты, достигнутые при выполнении государственных задач по созданию, развитию и внедрению новейших методик и технологий для обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности населения". Институт поздравил также врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. "Вопросы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в современных условиях неразделимы. Ученые института смелыми изысканиями и перспективными разработками вносят свою лепту в обеспечение национальной безопасности страны. Насущной задачей, стоящей перед наукой, является придание прикладного характера каждому научному проекту для повышения его актуальности и востребованности", - говорится в тексте поздравления врио главы МЧС.