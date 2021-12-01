Криптокабины для оформления загранпаспортов начали работу в МФЦ Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 1 декабря. /ТАСС/. Первые в Калининградской области криптобиокабины для оформления заграничных паспортов с электронным носителем информации введены в эксплуатацию в МФЦ Калининграда и соседнего города Гурьевска. С их помощью можно оформить документы нового поколения со сроком действия 10 лет, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"Сегодня, 1 декабря, в Калининградской области введены в промышленную эксплуатацию три криптобиокабины для оформления загранпаспортов нового поколения. Оформить документ с электронным носителем информации сроком на 10 лет с помощью нового сервиса можно в одном из офисов МФЦ, расположенных в Калининграде на улицах Инженерной и Генерала Челнокова, а также в Гурьевске", - говорится в сообщении пресс-службы.

Оформление загранпаспорта нового образца с помощью криптобиокабины начинается с подачи гражданином заявления, далее заявителю посредством комплекса необходимо самостоятельно выполнить сканирование отпечатков пальцев и документов и сфотографироваться. Каждое действие сопровождается голосовыми инструкциями и подсказками на экране монитора. Также процесс подачи документов контролирует сотрудник МФЦ. Данные гражданина по защищенным каналам передаются в МВД, проходят проверку, и после ее успешного завершения и изготовления документа загранпаспорт можно получить в МФЦ. "Комплекс надежно обеспечивает сохранность персональных данных: сведения из электронной анкеты отправляются по одному каналу связи, а биометрическая информация - по-другому. В итоге все сведения объединятся с помощью уникального кода только в МВД, где и будет решаться вопрос о выдаче загранпаспорта", - отметил директор Калининградского филиала ПАО "Ростелеком" Алексей Семенов.

Министр цифровых технологий и связи области Вадим Рыскаль сообщил, что для жителей региона приобретено шесть криптобиокабин. Он отметил востребованность услуги выдачи заграничных паспортов для жителей региона с учетом его географического положения, в будущем криптокабины, по его словам, будут использоваться для выдачи жителям электронного паспорта гражданина РФ и других документов с электронными носителями информации.