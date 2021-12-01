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Москалькова дала старт всероссийскому уроку "Права человека"

В мероприятии принимают участие учащиеся почти 400 школ и студенты российских вузов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в среду дала старт традиционной акции "Всероссийский единый урок "Права человека".

"Приветствую всех участников единого урока "Права человека", <...> приступаем к нашему уроку", - обратилась она к слушателям.

В 2021 году урок проводится в режиме видеосвязи. Как сообщает пресс-служба омбудсмена, в мероприятии принимают участие учащиеся почти 400 школ и студенты российских вузов.

Аппарат омбудсмена проводит акцию совместно с кафедрой ЮНЕСКО МГИМО и Российской ассоциацией содействия ООН. Мероприятие приурочено к 10 декабря - дате принятия Всеобщей декларации прав человека в 1948 году. В 2020 году всероссийский урок "Права человека" был включен в план основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в РФ на период до 2027 года, отмечают в пресс-службе уполномоченного.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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