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В Белоруссии задержали 11 человек за комментарии в связи с гибелью двух десантников РФ

МИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии задержали 11 человек, которые оставили оскорбительные комментарии в социальных сетях и мессенджерах в связи с гибелью двух российских десантников на учениях в республике в ноябре нынешнего года. Об этом сообщил в среду начальник отдела Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики Вячеслав Орловский.

"Вчера [30 ноября] сотрудниками Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД задержаны 11 граждан, которые разместили в сети Интернет кощунственные, оскорбительные и вызывающие отвращение от степени цинизма комментарии с связи с недавней трагической гибелью на учениях двух российских десантников", - сказал представитель МВД, заявление которого размещено в Telegram-канале ведомства.

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