МЧС с 2022 года будет вести космический мониторинг природных пожаров

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. МЧС России с 2022 года начнет вести космический мониторинг природных пожаров, а не только термоточек. Об этом в среду сообщает пресс-служба МЧС России.

"Со следующего года, кроме мониторинга термических точек, ведомство будет вести космический мониторинг природных пожаров. Для каждого пожара ежедневно автоматически будет организован подсчет площади активного горения и площади, пройденной огнем", - говорится в сообщении министерства.

В МЧС отметили, что ведомство активно внедряет информационные технологии и искусственный интеллект в решение задач по защите населения и территорий от природных и техногенных опасностей. Так, в этом году при долгосрочном прогнозировании рисков, связанных с весенним половодьем, в онлайн-режиме использовались гидрометеорологические данные Росгидромета, а также данные глобальных прогностических моделей Европейского и международных метеорологических агентств. "Автоматизация процесса значительно сократила время обработки информации. Все это позволило минимизировать ущерб", - рассказали в МЧС.

Кроме того, министерство переводит в цифровой формат процесс оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций.