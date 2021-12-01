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Лесные пожары в России

МЧС с 2022 года будет вести космический мониторинг природных пожаров

В МЧС отметили, что ведомство активно внедряет информационные технологии и искусственный интеллект в решение задач по защите населения и территорий от природных и техногенных опасностей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. МЧС России с 2022 года начнет вести космический мониторинг природных пожаров, а не только термоточек. Об этом в среду сообщает пресс-служба МЧС России.

"Со следующего года, кроме мониторинга термических точек, ведомство будет вести космический мониторинг природных пожаров. Для каждого пожара ежедневно автоматически будет организован подсчет площади активного горения и площади, пройденной огнем", - говорится в сообщении министерства.

В МЧС отметили, что ведомство активно внедряет информационные технологии и искусственный интеллект в решение задач по защите населения и территорий от природных и техногенных опасностей. Так, в этом году при долгосрочном прогнозировании рисков, связанных с весенним половодьем, в онлайн-режиме использовались гидрометеорологические данные Росгидромета, а также данные глобальных прогностических моделей Европейского и международных метеорологических агентств. "Автоматизация процесса значительно сократила время обработки информации. Все это позволило минимизировать ущерб", - рассказали в МЧС.

Кроме того, министерство переводит в цифровой формат процесс оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций.

Теги
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