Песков: кабмин готовит меры по противодействию распространению омикрон-штамма в России

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство России уже составляет перечень мер по противодействию распространению в стране штамма коронавируса "омикрон", сообщил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Правительственный штаб работает эффективно, успешно и, соответственно, сейчас там уже верстается перечень мер по противодействию новому штамму", - отметил представитель Кремля.

Песков уверен, что омикрон-штамм придет в Россию, это просто вопрос времени.

"Четкие прогнозы по его [омикрон-штамма] распространению никто дать не может, это просто невозможно. Вопроса "если "омикрон" придет в Россию" не существует, существует вопрос "когда он придет в Россию", - отметил представитель Кремля.

При этом Россия готова к борьбе с новыми угрозами, которые могут возникать из-за распространения коронавируса, в том числе его штамма "омикрон".

"Регионы действуют в соответствии с той ситуацией, которая есть на текущий момент", - сказал он, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле риски из-за смягчения антиковидных ограничений в некоторых регионах при том, что существует угроза и от нового омикрон-штамма. "Конечно же, любые ограничения так или иначе оказывают негативное влияние на экономику, доставляют неудобства людям, поэтому если наблюдаются какие-то тенденции более заметные по улучшению эпидемиологической динамики, то какие-то ограничения отменяются", - пояснил Песков.

"Вместе с тем, конечно, вся система готова к тому, чтобы принимать все необходимые меры для борьбы с новыми возможными угрозами", - подчеркнул пресс-секретарь президента.