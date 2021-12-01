{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СФ одобрил закон, разрешающий фермерам продавать продукцию на своих участках

Для продажи такой продукции будет необходимо установить нестационарный торговый объект или выделить место в специально оборудованных помещениях

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, который позволяет фермерам и сельскохозяйственным кооперативам продавать товар не только на рынках или ярмарках, но и на собственных участках.

Закон предусматривает, что фермерские хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы смогут реализовывать на используемых ими землях сельхозпродукцию собственного производства. Для продажи такой продукции будет необходимо установить нестационарный торговый объект или выделить место в специально оборудованных помещениях зданий, сооружений и строений, входящих в состав имущества таких лиц.

При этом документ устанавливает, что размещать нестационарные торговые объекты разрешено только на землях, не относящихся к сельскохозяйственным угодьям. Кроме того, возведение этих объектов не должно нарушать почвенный слой земельного участка.

Теги
Россия
ГИБДД Москвы выявила 44 тыс. нарушений при перевозке детей с начала года
В ведомстве напомнили, что ребенок должен быть в детском кресле или просто пристегнут ремнем безопасности в зависимости от возраста, роста и веса
Читать полностью