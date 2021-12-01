Папа Римский призвал обеспечить равный доступ к лечению ВИЧ-инфицированных

ВАТИКАН, 1 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск призвал мировое сообщество к солидарности, чтобы обеспечить ВИЧ-инфицированным равный доступ к лечению. С таким заявлением он выступил в среду во время коллективной аудиенции. 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИД.

"Это важный повод вспомнить о людях, пострадавших от этого вируса, - сказал он. - Многие из них в некоторых частях мира не имеют доступа к основному лечению. Я вновь призываю к солидарности для обеспечения равного и эффективного лечения".

Всемирный день борьбы со СПИД был учрежден в 1988 году в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения и решением Генеральной Ассамблеи ООН. Ежегодно по всему миру 1 декабря проходят мероприятия, нацеленные на повышение осведомленности населения о СПИД и ВИЧ.

Согласно данным Объединенной программы ООН по проблемам ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), в 2020 году в мире насчитывалось около 37,7 млн ВИЧ-инфицированных, из них 1,7 млн детей в возрасте до 14 лет. Наиболее неблагоприятным регионом являются страны Африки южнее Сахары, на которые приходится 67% зараженных.