Соревнования, оценивающие командную работу студентов вузов РФ, пройдут с 5 по 8 декабря

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Первый этап финала V Национального межвузовского чемпионата WorldSkills Russia - соревнования для команд студентов вузов Future Skills Team Challenge - пройдет с 5 по 8 декабря 2021 года на площадке Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Об этом сообщила в среду пресс-служба агентства WorldSkills Russia.

"Соревнования Future Skills Team Challenge сфокусированы на оценке и развитии ключевых групп навыков следующего десятилетия: коммуникативных, когнитивных, предпринимательских, технологических, "зеленых" и связанных с универсальным благополучием. Они выявлены по результатам исследования "Навыки будущего для 2020-х: новая надежда", которое в 2020 году провели WorldSkills Russia и Global Education Futures при участии 800 экспертов из 49 стран мира", - говорится в сообщении.

Чемпионат состоится с 5 по 8 декабря 2021 года в очном формате на площадке Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и соберет около 80 студентов из университетов со всей России. Участники будут состязаться в шести направлениях: "Цифровые решения для бизнеса", "Цифровое производство", "Виртуальная и дополненная реальность", "Разработка электронных устройств", "Инженерное мышление. Каракури", "Технологичные продукты". В демонстрационном онлайн-формате в соревнованиях примут участие команды зарубежных вузов.

Кроме того, 9 декабря состязания продолжат мероприятия деловой программы в онлайн-формате.

Как отметил генеральный директор агентства WorldSkills Russia Роберт Уразов, слова которого приводятся в сообщении, Future Skills Team Challenge являются экспериментальным форматом соревнований, они основаны на командной работе и межпрофессиональных коммуникациях, участники решают реальные производственные задачи.

"Навыки коммуникации и организации собственного мышления достаточно сложны для оценки, но это важнейшие навыки для современных профессионалов, создающих новые продукты и услуги: предпринимателей, стартапов, продуктовых команд. Нам важно создать детальную и объективную систему их оценки, которую университеты смогут взять в качестве основы для своих образовательных программ и инструментов развития таких навыков. Внедрение этого формата в рамках учебного процесса позволит студенту закончить университет не с дипломом и курсовой работой, а с готовым проектом", - заявил Уразов.

О соревнованиях

Результаты Future Skills Team Challenge продемонстрируют уровень подготовки каждого вуза по компетенциям Future Skills как в части работы с перспективными технологиями, так и в части организации командой работы, коммуникаций, предпринимательского мышления. Участники получат подробную оценку своих навыков на основе стандартов WorldSkills, а вузы - понимание уровня готовности своих студентов к деятельности в цифровом мире.

Второй этап финала V Национального межвузовского чемпионата WorldSkills Russia пройдет с 28 по 31 января 2022 года в очном формате на площадках ЦВК "Экспоцентр".