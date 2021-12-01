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Более 3,2 млн жителей Подмосковья прошли вакцинацию от гриппа

Кампания по вакцинации проводится в регионе с начала сентября

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Вакцинацию от гриппа в Московской области прошли свыше 3,2 млн жителей региона, среди них около 940 тысяч детей. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

"С начала сентября в Подмосковье проводится масштабная кампания по вакцинации от гриппа. Наряду с COVID-19, грипп может вызвать опасные осложнения и даже привести к летальному исходу. В регионе прививку от гриппа сделали уже более 3,2 млн человек, из них 940 тыс. - дети. Я призываю всех, кто еще не привился, пройти вакцинацию и защитить себя и близких от опасного заболевания", - процитировали в сообщении министра здравоохранения региона Светлану Стригункову.

В министерстве рассказали, что вакцинацию можно пройти в поликлиниках, мобильных комплексах, торговых центрах, МФЦ и на предприятиях. Она проводится современными отечественными препаратами. Вакцинация в поликлиниках проводится по предварительной записи, которую можно оформить через региональный портал госуслуг, по телефону 122 или в самой поликлинике.

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