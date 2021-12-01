В ФМБА заявили о возможностях для создания препарата от спинально-мышечной атрофии

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Федеральный центр мозга и нейротехнологии Федерального медико-биологического агентства (ФГБУ ФЦМН ФМБА) России имеет возможности для создания собственного препарата для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), сообщила журналистам руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

По ее словам, центр планирует организовать соответствующие исследования.

"Технологии, которые используются в этом центре, и будут использоваться, они позволяют создать такой препарат", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. "Но это, как вы знаете, длинный путь, потому что требует сегрегации и очень сложных клинических исследований. То, что есть такая возможность, - да. И я знаю, что Всеволод Вадимович (Белоусов, директор центра - прим. ТАСС) планирует подобные исследования здесь организовать", - добавила Скворцова.