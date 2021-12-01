Украинские предприниматели протестуют у Рады, требуя упрощения работы для бизнеса

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Несколько сотен представителей мелкого и среднего бизнеса проводят в среду акцию протеста на площади Конституции у здания Верховной рады в Киеве, требуя упростить работу для бизнеса, в том числе отказаться от повышения налогов.

Как передает с места события корреспондент ТАСС, участники пикета установили сцену перед парламентом, с которой высказывают свои требования. В частности, они выкрикивают лозунги с призывами упростить трудовое законодательство Украины, снизить фискальное давление на бизнес, принять закон об отмене обязательного введения кассовых аппаратов и другие.

В настоящее время пикет проходит мирно. В какой-то момент участники акции зажгли красные факелы. Еще с утра представители силовых структур перекрыли улицы в правительственном квартале города, поскольку еще несколько других протестных акций также были анонсированы в этот день.

Кроме того, во вторник президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежегодным обращением в Раде по вопросу внешнего и внутреннего положения страны, в связи с чем были предприняты меры по усиленной охране правопорядка в центре города.