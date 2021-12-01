В КЧР построили восемь дамб и отремонтировали более 30 гидротехнических сооружений

ЧЕРКЕССК, 1 декабря./ТАСС/. Строительство восьми дамб и капитальный ремонт более 30 гидротехнических сооружений завершены в Карачаево-Черкесии (КЧР) с 2012 года. Об этом в среду рассказали в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии республики.

По территории региона протекают 172 большие и малые реки. Во время паводка наибольшую угрозу представляют реки Кубань, Большая Лаба, Большой Зеленчук, Малый Зеленчук.

"В период 2012-2020 года проделана большая работа по защите населения от негативного воздействия вод, отремонтировано более 30 гидротехнических сооружения и построено 8 берегоукрепительных сооружений", - сообщили в министерстве.

В текущем году также завершатся работы по капитальному ремонту двух берегоукрепительных сооружений общей протяженностью 5,3 км на реке Аксаут в станице Кардоникская. Работы по ремонту начались в 2019 году и позволят защитить на площади затопления 50 га дома 1 406 человек.

Ранее, в городе Черкесске завершились работы по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений на р. Кубань в районе ПКиО "Зеленый остров". Железобетонная дамба с отводными сооружениями из рваного камня отремонтирована на протяженности 3,8 км. Работы по ремонту начались в 2019 году и позволят защитить площадь порядка 100 га и жилье 2 тыс. человек.

Кроме того, в октябре текущего года начались работы по строительству берегоукрепительной дамбы протяженностью 2,5 км на реке Уруп в юго-восточной части станицы Преградной. Дамба позволит защитить от паводков территорию площадью 34 га, 281 домовладение, более 700 жителей, социальные и инфраструктурные объекты.