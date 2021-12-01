Три школы из регионов РФ стали лидерами по распространению цифровых практик

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Школы из Хабаровского края, Свердловской области и Астрахани стали победителями всероссийского конкурса "Лучшие цифровые практики в школьном образовании", организованного резидентом "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ), цифровой образовательной платформой "Дневник.ру". Об этом сообщила в среду пресс-служба фонда "Сколково".

"Объявлены победители всероссийского конкурса "Лучшие цифровые практики в школьном образовании", организованного резидентом "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ), цифровой образовательной платформой "Дневник.ру". Школы из Хабаровского края, Свердловской области и Астрахани получат ноутбуки и годовые подписки на полезные сервисы", - говорится в сообщении.

Всего на конкурс поступило 260 творческих работ из 45 регионов страны - это видеоролики и презентации о цифровых практиках, которые педагоги применяют в школах. Жюри отобрало 25 полуфиналистов, из которых впоследствии были определены победители: школа № 4 из Николаевска-на-Амуре, "Школа на твоем берегу" № 29 из города Березовский и гимназия № 1 из Астрахани. Кроме того, в спецноминации от "Дневник.ру" за активное использование цифровой образовательной платформы отмечена школа № 94 имени генерала А. И. Лизюкова Воронежской области.

"В видеоролике школы из Николаевска-на-Амуре хочется отметить профессиональную анимацию, а также использование нашей платформы не только для учета успеваемости и посещаемости, но и для общения в школьных чатах, выдачи интерактивных домашних заданий. В Березовской школе педагоги тоже применяют нестандартные подходы, например, внедряют функцию "онлайн-учитель" при дефиците предметников. А в школе из Астрахани уже давно отказались от бумажных журналов и с помощью электронного экономят массу времени для развития учеников, наставничества и творчества", - сказал генеральный директор "Дневник.ру" Гавриил Леви, слова которого приводятся в сообщении.

Конкурс "Лучшие цифровые практики в школьном образовании" проходил при поддержке еще двух резидентов "Сколково" - цифровой образовательной компании "ЯКласс" и платформы для учителей, учеников и родителей "Сферум". Помимо звания самых цифровых школ России в качестве призов три школы-победительницы получат ноутбуки, годовые подписки на полезные сервисы от "Дневник.ру" и "ЯКласс", а также на электронные издания информационного партнера конкурса "Понимашка" и "Классный журнал", сувениры от платформы "Сферум".