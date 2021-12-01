Названы самые неудачные подарки на Новый год

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Жители РФ назвали самыми нежелательными подарками на Новый год носки, свечи и чашки. Об этом сообщается в результатах опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

По данным опроса, чаще всего неудачными подарками на Новый год становятся ненужные или неподходящие предметы гардероба: носки, футболки, халаты (5%). На втором месте в этом антирейтинге - сувениры: свечи, статуэтки-символы года, магниты, брелоки (4%). На третьей строке - кухонные принадлежности и посуда: кружки, солонки, приборы (3%). Сладостям и косметическим, гигиеническим средствам не рады по 2% опрошенных.

Ненужные сувениры в равной степени раздражают и мужчин, и женщин. Подаренные невпопад предметы гардероба больше сердят мужчин, а кухонные принадлежности, сладкое и неудачная парфюмерно-косметическая продукция - женщин. По мнению 24% опрошенных, самое худшее, что может быть, - это отсутствие подарка на Новый год. Каждый третий отмечает, что не получал неудачных презентов на 1 января.

Опрос проведен 9-18 ноября среди 1 600 респондентов со всех регионов России.