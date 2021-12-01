Матвиенко призвала внимательнее планировать новогодние праздники из-за омикрон-штамма

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает россиян внимательно отнестись к планированию поездок на новогодние праздники, так как из-за нового штамма коронавируса "риски большие".

"Надо очень внимательно отнестись к планированию своего отпуска [в новогодние праздники], чтобы не испортить отпуск, не потерять деньги. Риски большие, мы не знаем, что произойдет через неделю, через две", - сказала Матвиенко журналистам в среду, отвечая на вопрос о планировании отпуска в связи с появлением штамма "омикрон".