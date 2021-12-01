{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Матвиенко призвала внимательнее планировать новогодние праздники из-за омикрон-штамма

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает россиян внимательно отнестись к планированию поездок на новогодние праздники, так как из-за нового штамма коронавируса "риски большие".

"Надо очень внимательно отнестись к планированию своего отпуска [в новогодние праздники], чтобы не испортить отпуск, не потерять деньги. Риски большие, мы не знаем, что произойдет через неделю, через две", - сказала Матвиенко журналистам в среду, отвечая на вопрос о планировании отпуска в связи с появлением штамма "омикрон".

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
ЕК призвала страны ЕС быть готовыми ввести любые ограничения на поездки из-за "омикрона"
Читать полностью