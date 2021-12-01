На Кубани построят 15 офисов врачей и 11 фельдшерско-акушерских пунктов в 2022 году

ТАСС, 1 декабря. Власти Краснодарского края намерены возвести в следующем году 15 офисов врачей общей практики и 11 фельдшерско-акушерских пунктов в селах региона, сообщает в среду пресс-служба администрации края.

"В 2022 году на Кубани планируют построить 15 офисов ВОП и 11 ФАПов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2021 году в регионе строятся 7 ФАПов и 20 офисов врачей общей практики.

Во время "Прямой линии" 1 декабря губернатор региона Вениамин Кондратьев отметил, что строительство учреждений здравоохранения первичного звена на селе - стратегическая задача для региона. "Нам нужны офисы врачей общей практики и фельдшерско-акушерские пункты. Люди, которые живут в сельской местности, должны знать, что медицинская помощь рядом", - сказал Канадратьев, добавив, что проблему дефицита амбулаторий на Кубани планируется решить в ближайшие 4-5 лет.

Глава региона подчеркнул, что в последние годы идет системная работа по развитию здравоохранения в регионе. Большое внимание уделяется не только первичному звену, но и ведущим краевым медучреждениям. "Высокотехнологичная медицина недешевая. Мы идем в сторону развития высокотехнологичной медицины, потому что это здоровье и жизнь жителей края", - заявил Вениамин Кондратьев.

Главная цель национального проекта "Здравоохранение" - сокращение смертности и увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет и более. Для достижения этих целей разработано восемь федеральных проектов в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и еще два федеральных проекта, исполнителями которых является Минздрав России, включены в национальный проект "Демография". Основной ресурс для снижения смертности находится в сокращении смертности россиян в трудоспособном возрасте. Снижение этого показателя до 350 случаев на 100 тыс. населения запланировано в нацпроекте "Здравоохранение".