Фонд президентских грантов начал прием заявок регионов на софинансирование НКО в 2022 году

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Фонд президентских грантов начал прием заявок от регионов на софинансирование конкурсной поддержки некоммерческих организаций (НКО) в 2022 году, заявки должны поступить не позднее 30 декабря текущего года. Об этом сообщила в среду пресс-служба фонда.

Как пояснили в пресс-службе, "регион может запросить софинансирование в размере не больше, чем предусматривается им самим на поддержку некоммерческих неправительственных организаций в 2022 году, при этом в итоге выделяемая сумма может быть меньше запрошенной". "Это зависит от того, как были использованы средства в 2021 году, а также от реального количества участников и победителей конкурсов, проведенных в субъекте РФ соответствующим оператором (тем, кто получил софинансирование в 2021 году, или тем, кто претендует на него в 2022 году)", - уточнили в фонде.

Заявки на софинансирование подает уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ (оператор), ключевым условием для предоставления средств является обеспечение открытости и прозрачности проведения региональных конкурсов. Конкретные суммы грантовой поддержки субъектов РФ будут определены на заседании координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента и опубликованы на сайте фонда в январе 2022 года, но запускать конкурсы и принимать заявки на средства следующего года регионы могут уже теперь, добавили в фонде.

В 2021 году софинансирование было выделено Фондом президентских грантов 74 субъектам на общую сумму 1,5 млрд рублей.

Информация обо всех региональных конкурсах, их участниках и победителях доступна на портале гранты.рф.