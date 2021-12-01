Украинцы назвали Зеленского и Ющенко худшими главнокомандующими в истории страны

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский занял предпоследние место в рейтинге верховных главнокомандующих за историю страны. По данным обнародованного в среду доклада Киевского международного института социологии, меньше стратегическое управление армией украинцы доверяют только третьему президенту Виктору Ющенко.

По результатам опроса, лучше всех с этими обязанностями в угрожаемый период справился бы второй президент Леонид Кучма, такого мнения придерживаются 22,8% респондентов. На втором месте идет Петр Порошенко, в его пользу высказались 21,9% опрошенных. Четвертого президента Виктора Януковича поддержали 12,2% украинцев, первого президента Леонида Кравчука - 8,5%, Владимира Зеленского - 8,3%. Наименьший показатель имеет третий президент Виктор Ющенко - лишь 4% респондентов считают, что он был бы лучше других в роли верхового главнокомандующего.

Кроме того, 51,6% респондентов считают, что в случае гипотетического вторжения России Зеленский окажется не в состоянии эффективно работать как верховный главнокомандующий.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.