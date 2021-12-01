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Вакцинация от коронавируса в России

Проверяемый полицией сертификат о прививке московского чиновника размещен "Госуслугах"

По информации из Департамента городского имущества столицы, где работает чиновник, по результатам проверки будет сделан вывод о подлинности сертификата

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сертификат о вакцинации от коронавируса одного из сотрудников Департамента городского имущества Москвы, подлинность которого сейчас проверяет полиция, размещен на сайте "Госуслуги". Оснований полагать, что чиновник причастен к правонарушению, нет, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе департамента.

"У нас, как у работодателя, нет оснований полагать, что наш коллега причастен к правонарушению - предоставленный сертификат о вакцинации размещен на сайте "Госуслуги". Правоохранители ведут доследственную проверку, по результатам которой будет сделан вывод о подлинности сертификата", - сказали в пресс-службе.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что полиция начала доследственную проверку в отношении чиновника из столичной мэрии из-за якобы предоставления им поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса. Он добавил, что сотрудник мэрии работает в Департаменте городского имущества Москвы начальником одного из отделов.

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РоссияВакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
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