Высокий уровень антител у переболевших ковидом может сохраняться до восьми месяцев

ВЕНА, 1 декабря. /ТАСС/. Высокий уровень антител к коронавирусу, необходимый для защиты от инфекции, наблюдается у переболевших COVID-19 в средней форме и без госпитализации в течение восьми месяцев после перенесенной болезни. Такие выводы содержатся в проведенном Медицинским университетом Граца и Университетской клиникой Граца совместном исследовании на основании биоматериала переболевших, отчет о нем опубликован в среду.

Исследование основано на изучении анализов 326 добровольцев, данные о которых хранятся в Банке биоматериалов Медуниверситета Граца. Коронавирус был выявлен у участников исследования с помощью ПЦР-теста, все они перенесли болезнь в средней степени тяжести и не были госпитализированы. Волонтеры сначала предоставили данные о течении заболевания, наличии сопутствующих болезней и образе жизни, а также пять раз сдавали анализы крови и мазки из носоглотки. Как отметили в университете, анализы крови и тканей переболевших дали ученым важные сведения об иммунной реакции организма на коронавирус.

Ученые замеряли уровень антител в крови переболевших COVID-19 в течение 12 месяцев после окончания заболевания. Первые результаты показали образование значительного числа антител и устойчивое их количество в течение восьми месяцев. При этом выяснилось, что уровень антител оказывается выше при проявлении симптомов ковида (температура, кашель, одышка, потеря вкуса и запаха) и наличии сопутствующих заболеваний.

"Интересное наблюдение связано с наличием сопутствующих болезней. Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы, нервной системы или с высоким давлением обладают более высоким уровнем антител в отличие от участников без сопутствующих заболеваний", - отметила ученый Института медицинской информатики, статистики и документации Медицинского университета Граца Чиара Банфи.

Симптомы же COVID-19, согласно приведенным специалистами данным, могут сохраняться довольно долго: у 66,9% участников исследования они продолжались до 38 дней после инфицирования. Чаще всего это усталость (у 41,1% участников), изменения вкуса (23,6%), головные боли (23,3%) и изменения запаха (19,9%).

Ученые из Граца, считающегося в Австрии научным центром, продолжают изучать природу значения уровня антител в ходе болезни.