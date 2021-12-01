Архангельские депутаты поддержали проект федерального закона о QR-кодах

"За - 31, против - 11, воздержались - два", - указано на табло для голосования.

Как отметил в своем выступлении на сессии председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Эммануилов, документ требует доработки, особенно с учетом специфики отдаленных и труднодоступных территорий Крайнего Севера. Парламентарии предложили урегулировать норму о предоставлении QR-кода гражданам с высоким титром антител, бессимптомно переболевшим коронавирусной инфекцией или не получившим своевременную медицинскую помощь и подтвержденный диагноз из-за проживания в трудноступных местностях.

Также депутаты отметили, что законопроектом предусмотрена выдача необходимых документов с QR-кодом на бумажном носителе в многофункциональных центрах предоставления услуг. Доставлять бумажные сертификаты гражданам, проживающим в отдаленных и труднодоступных территориях, должны организации, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ, что повлечет дополнительные расходы региональных бюджетов. Вместе с тем законопроектом не определено, будет ли являться документом электронный сертификат о вакцинации. Данная норма требует доработки.

Депутаты также предлагают не ограничивать срок действия результатов ПЦР-тестов, то есть разрешить посещать общественные места, организации и мероприятия после 1 февраля, предъявив отрицательный ПЦР-тест всем гражданам, а не только тем, у кого есть QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или медотвод.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Госдума может рассмотреть правительственные законопроекты о введении QR-кодов в первом чтении на пленарном заседании 16 декабря.