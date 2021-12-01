Великобритания намерена снизить до нуля число новых случаев ВИЧ-инфицирования к 2030 году

ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Великобритании намерены добиться снижения до нуля числа выявляемых новых случаев ВИЧ-инфицирования в стране к 2030 году. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении Минздрава Соединенного Королевства.

В документе отмечается, что правительство выделит 23 млн фунтов ($30,6 млн) на достижение цели по снижению числа новых случаев ВИЧ-инфицирования на 80% к 2025 году. При этом к 2030 году число выявляемых случаев заболеваемости, а также летальных исходов планируется снизить до нуля.

В рамках данной программы власти увеличат охват тестирования на ВИЧ среди населения с повышенном риском заболеваемости, в том числе в районах страны, которые преимущественно заселены выходцами из стран Африки южнее Сахары, и будут активнее продвигать профилактические меры. В Минздраве подчеркнули, что уже действующие методы позволили снизить в Англии число новых случаев ВИЧ-инфицирования на 35% в период с 2014 по 2019 год.

Как подчеркивается в заявлении, правительство возьмет на себя обязательство ежегодно отчитываться перед депутатами парламента о том, какими темпами продвигается работа по борьбе с ВИЧ-инфекцией в Соединенном Королевстве. В частности, будет сформирована специальная надзорная комиссия, которая будет отслеживать выполнение намеченных целей к 2025 и 2030 году.

Ранее британские власти представили отчет, согласно которому в 2019 году в Англии, где проживают 85% населения королевства, было обнаружено 2,8 тыс. новых случаев ВИЧ-инфицирования. В том же году было зарегистрировано 230 летальных исходов, к 2025 году в Англии надеются в два раза снизить число смертей среди ВИЧ-инфицированных. Минздрав отдельно остановился на том, что в последние годы удалось значительно сократить число новых случаев ВИЧ-инфицирования среди лиц нетрадиционной сексуальной ориентации - с 2,9 тыс. случаев в 2014 году до 1,5 тыс. случаев в 2019 году.