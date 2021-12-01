В Краснодарском крае в 2022 году завершат строительство 17 новых школ

КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края, где из-за высокой доли миграции населения существует дефицит нехватки мест в школах, в 2022 году планируют завершить строительство и сдать в эксплуатацию 17 школ, заявил в ходе прямой линии в среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"У нас достаточно большая проблема дефицита школ в Краснодарском крае, 60 школ с небольшим мы построили за шесть лет, в следующем году 17 школ будут сданы - это не то, что рекорд, это важная составляющая успеха в целом в крае во всех отраслях экономики и сферах жизнедеятельности - образованные дети, качественно образованные дети", - сказал Кондратьев.

Краснодарский край является третьим по численности населения регионом в стране, ежегодно на Кубань на постоянное место жительства переезжает большое количество людей, активно ведется жилищное строительство.

Из-за этого в крае существуют ряд проблем в социальной сфере: нехватка мест в школах и детских садах, дефицит поликлиник по месту жительства. Ранее в среду Кондратьев заявил, что по предварительным данным переписи населения, численность жителей Краснодарского края уже составляет 7,1 млн человек.

Глава Краснодарского края 1 декабря впервые проводит прямую линию, где отвечает на вопросы жителей региона. Всего к началу линии было собрано более 15 тыс. вопросов и обращений.