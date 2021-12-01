В Омской области отменили ограничение по заполняемости кинозалов

ОМСК, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Омской области отменили ограничение по заполняемости кинозалов в 50% от общего количества мест. Как сообщили ТАСС, при этом кинотеатры должны обеспечить социальную дистанцию между зрителями не менее 1 м.

"С 30 ноября отменены ограничения по заполняемости кинотеатров (кинозалов) - не более 50 % от общего количества мест. Вместе с тем, сохраняются требования Роспотребнадзора и распоряжения губернатора 19-р (по предупреждению распространения коронавирусной инфекции), которые включают в себя предъявление QR-кода при входе в кинотеатры, термометрию, соблюдение масочного режима и социальной дистанции для зрителей на расстоянии не менее 1 м", - говорится в сообщении.

Подобное требование соблюдения соцдистанции без установки ограничения по заполняемости кинозалов уже действовало в Омской области. Тогда кинотеатры продавали билеты для людей, пришедших отдельно, через одно свободное место. Таким образом, достигалась наполняемость зала на уровне 70-80%.

В Омской области за сутки выявлено 581 случай заражения. Всего с начала пандемии заразились 115 149 человек, из которых 90 877 выздоровели и 2 837 умерли. Как сообщил омский Минздрав, в прививочной кампании против коронавируса приняли участие 915 221 жителей региона, из них вторым компонентом вакцины привиты 657 775 человек. План по вакцинации для региона - 893 602 жителя.

Омские власти ввели с 30 октября QR-коды для доступа в учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, физкультурные учреждения, аквапарки и гостиницы. С 4 ноября QR-коды были введены при посещении предприятий общественного питания, парикмахерских, торговых и торгово-развлекательных центров, за исключением продовольственных магазинов, аптек и салонов связи. С 1 декабря - для сотрудников региональных и муниципальных властей при посещении органов власти.