В Забайкалье разрешили работу детским развлекательным центрам и секциям

ЧИТА, 1 декабря. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, которое с 2 декабря снимает введенный из-за пандемии коронавируса запрет на работу детских развлекательных центров, спортивных секций и учреждений дополнительного образования. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства экономического развития региона.

"С 2 декабря в Забайкальском крае смягчают часть действующих ограничений. В частности, возобновлена работа детских игровых центров и комнат, батутных комплексов, детских спортивных секций, образовательных организаций. Соответствующее постановление подписано губернатором региона", - говорится в сообщении.

Как пояснил вице-премьер краевого правительства - глава Минэкономразвития региона Александр Бардалеев, решение о частичном снятии ограничений связано со снижением детской заболеваемости ковидом: "Темп упал с 6,2% до 5,2%. Отмечу, что принимать посетителей можно только при соблюдении всех антиковидных мер".

Сотрудники перечисленных организаций должны быть привиты от коронавируса или иметь сертификат о перенесенном заболевании. Учреждения дополнительного образования могут проводить занятия при заполняемости помещений не более 50%.

Из-за высокого уровня заболеваемости в Забайкалье с 25 октября введены QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании для доступа в заведения общепита и досуга, с 8 ноября требование распространяется и на торговые центры. Всего в регионе заразились 88 343 человека, выписаны 74 398 жителей, 1 936 пациентов умерли.