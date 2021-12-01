Людям со сниженным иммунитетом может понадобиться дополнительная доза вакцины от ковида

"Мы знаем, что есть люди, которым действительно может быть рекомендован стандартный режим [вакцинации], - две дозы "Спутника V" с интервалом в три недели, а есть люди, у которых снижена функция иммунной системы, кому необходима дополнительная бустерная доза. И мы сейчас эту схему продвигаем, для того, чтобы защитить ВИЧ-инфицированных и минимизировать вероятность, что именно ВИЧ-инфицированные станут резервуаром для дальнейшей эволюции [вируса]", - сказал он на форуме "Здравоохранение в России - 2021".

Гущин добавил, что "Спутник V" в группе ВИЧ-инфицированных действительно работает. "Мы понимаем, что мы имеем в популяции ВИЧ-инфицированных разные группы людей, с разной степенью сохранности иммунной системы, иммунного ответа, и в этой связи сейчас мы уже понимаем, какой группе пациентов, какой режим [вакцинации] может быть рекомендован для того, чтобы обеспечить наилучшую защиту", - рассказал он.

В свою очередь главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Департамента здравоохранения Москвы и Минздрава РФ Алексей Мазус добавил, что у медиков есть алгоритм ведения пациентов с ВИЧ, а также руководство Минздрава о вакцинации от ковида данной группы пациентов. "Мы сейчас работаем дальше, мы уже видим, что где-то надо делать бустер через три месяца, а некоторым больным нужно делать полную дозу", - заключил он.