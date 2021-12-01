Диспетчерскую службу контроля пассажирских перевозок создадут в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 1 декабря. /ТАСС/. Единая диспетчерская служба контроля автобусных пассажирских перевозок будет создана в Архангельской области. Депутаты областного Собрания в среду на сессии передали часть полномочий в сфере организации транспортного обслуживания населения от городских и районных властей к органам государственной власти региона, сообщает пресс-служба областного парламента.

"Депутаты областного Собрания передали часть полномочий в сфере организации транспортного обслуживания населения от городских и районных властей к органам государственной власти Архангельской области. Законодательное закрепление перераспределения полномочий дает старт созданию единой диспетчерской службы по мониторингу автобусных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на всей территории Архангельской области", - указано в сообщении.

Как сообщил на сессии министр транспорта региона Сергей Роднев, для организации диспетчерской службы будет задействована база Региональной транспортной службы. Специалисты службы с помощью современных технологий и оборудования будут отслеживать движение транспорта в реальном времени, контролируя выполнение графика, скоростного режима и соблюдение маршрута следования. Следить за движением транспорта смогут и пассажиры, информация онлайн будет появляться на "Яндекс.Картах".

В своем послании депутатам областного собрания в мае 2021 года губернатор Александр Цыбульский обратил внимание, что от жителей области поступает большое число жалоб на общественный транспорт, отсутствие автобусов на линиях, срывы графиков движения. Как сообщили ТАСС в ЦУР региона, количество сообщений в социальных сетях с 1 января по 1 декабря 2021 года, связанных с нарушением графика движения, составило 1 240, на изменение класса или количества автобусов - 480, неудовлетворительные условия проезда - 411. "Тема общественного транспорта практически еженедельно выходит в топ-5 тем по сообщениям, которые фиксирует система "Инцидент Менеджмент". Бывало, фиксировали по 50 жалоб в сутки", - сказали в ЦУР Архангельской области.

Контроль за пассажирскими автобусными перевозками необходим и для организации субсидирования. "В бюджете следующего года впервые предусмотрены субсидии муниципальным образованиям на софинансирование организации транспортного обслуживания населения. На конкурсной основе между муниципалитетами будет распределено 100 миллионов рублей", - сказал журналистам председатель комитета областного собрания по промышленности, коммуникациям и инфраструктуре Евгений Ухин.

В случае отклонения автобусов от маршрута, невыхода на линию и серьезных нарушений в расписании власти с помощью данных от единой диспетчерской службы смогут штрафовать перевозчиков.