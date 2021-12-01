Омикрон-штамм коронавируса обнаружили в пробах, взятых в Нигерии еще в октябре

ПРЕТОРИЯ, 1 декабря. /ТАСС/. Омикрон-штамм коронавируса обнаружен в Нигерии в пробах, взятых в октябре, то есть до того, как о появлении данного варианта было объявлено правительством ЮАР. Об этом сообщил в среду Нигерийский центр по контролю за заболеваниями.

"Ретроспективные исследования показали, что омикрон-штамм находится в образцах, взятых в октябре 2021 года у прибывших в Нигерию путешественников", - цитирует заявление центра нигерийская газета Premium Times. Никакой дополнительной информации о том, кто был инфицирован омикрон-штаммом, не приводится.

Сообщение о том, что омикрон-штамм распространялся в Африке уже в октябре, последовало за объявлением о выявлении в Нигерии первых инфицированных данным вариантом коронавируса. Согласно опубликованному в среду Нигерийским центром по контролю за заболеваниями заявлению, у трех человек, вернувшихся на минувшей неделе из Южной Африки, обнаружен омикрон-штамм. Сейчас эти лица находятся на изоляции, власти устанавливают всех тех, кто мог иметь с ними в последние дни контакт.

В ЮАР омикрон-штамм был обнаружен в одной из лабораторий 23 ноября в пробах, взятых в период между 14 и 16 ноября. Представитель Минздрава ЮАР проинформировал общественность о наличии нового штамма 25 ноября. За последнюю неделю в ЮАР несколько тысяч человек были инфицированы омикрон-штаммом.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.